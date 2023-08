No Brasil, Camila Coelho comemora aniversário do filho com festão

A modelo Camila Coelho, que mora nos Estados Unidos, comemorou o primeiro aniversário do filho com uma festa temática

Camila Coelho usou as redes sociais neste domingo, 6, para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Kai, fruto de seu casamento com Ícaro Brenner. O menino completou seu primeiro ano de vida neste último sábado, 5.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam um a festa com o tema Disney Safári. A família, aliás, moram nos Estados Unidos, mas a comemoração aconteceu no Brasil e foi organizada por Andrea Guimarães.

"O Safari do KAI!!! Celebrando seu primeiro ano de vida aqui no Brasil, rodeado de família e muito amor!", celebrou a modelo e influenciadora na legenda da publicação. Nos Stories do Instagram, Camila explicou que escolheu esse tema porque o filho é apaixonado por animais.

Em um postagem feita neste sábado, 5, a mamãe coruja celebrou a vida do filho. "Meu bebê faz 1 ano hoje. Que Deus continue abençoando sua vida meu pequeno - e que sempre lhe mantenha sorrindo! Te amamos e celebramos sua vida e existência todos os dias!", declarou ela.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Camila Coelho mostra corpo definido

A empresária e influenciadora digital Camila Coelho arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir usado um biquíni fininho. Morando nos Estados Unidos, a famosa aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e deixou os fãs impressionados ao mostrar seu corpão definido.

Na imagem, a mãe Kai, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brenner, aparece deitada em uma rede e sua cintura fininha e suas pernas torneadas chamaram a atenção. "E começou o verão por aqui!", revelou ela. A beleza da influencer chamou a atenção dos fãs, que encheram a postagem de elogios. Veja as fotos!