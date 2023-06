Com biquíni fininho, Camila Coelho impressiona ao mostrar corpão definido

A influenciadora digital Camila Coelho ganhou elogios dos seguidores ao posar com um biquíni fininho

A empresária e influenciadora digital Camila Coelhoarrancou elogios dos seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto exibindo toda sua beleza e seu corpo escultural ao surgir usado um biquíni fininho.

Morando nos Estados Unidos, a famosa aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e deixou os fãs impressionados ao mostrar seu corpão definido.

Na imagem, a mãe Kai, que está com 10 meses, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brenner, aparece deitada em uma rede e sua cintura fininha e suas pernas torneadas chamaram a atenção. "E começou o verão por aqui!", revelou Camila na legenda da publicação.

A beleza da influencer chamou a atenção dos fãs, que encheram a postagem de elogios. "Tá de parabéns o ano todo, hein", disse a atriz Grazi Massafera. "O corpo mais perfeito", escreveu um seguidor. "A mulher mais linda do mundo", afirmou outra. "Tão perfeita", comentou uma fã.

Essa não é a primeira vez que o corpo sarado de Camila choca os seguidores. Recentemente, a empresária compartilhou um vídeo exibindo seu corpo sarado enquanto trocava de roupa. Ela ostentou seu abdômen definido ao usar uma lingerie cinza e branca. Depois, a influencer completou o visual colocando uma calça jeans, uma camisa branca, uma bolsa preta e óculos escuros.

Confira a foto de Camila de biquíni:

