De lingerie cavada, Camila Coelho chama atenção ao exibir cintura fininha: "Inspiração"

A empresária e influenciadora digital Camila Coelho ganhou elogios ao exibir o corpo sarado ao posar de lingerie na web

A empresária e influenciadora digital Camila Coelho (35) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, ao compartilhar um vídeo exibindo seu corpo sarado enquanto trocava de roupa.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a famosa ostenta seu abdômen sarado ao usar uma lingerie cinca e branca. Depois, ela completa o visual colocando uma calça jeans, uma camisa branca, uma bolsa preta e óculos escuros.

A cintura fininha de Camila Coelho impressionou os seguidores das redes sociais, já que a influenciadora digital deu à luz ao primeiro filho, Kai, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brenner, há nove meses. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "Minha inspiração", falou uma fã.

Essa não é a primeira vez que a empresária ostenta seu corpo sarado na web. Recentemente, ela exibiu sua barriga chapada ao surgir usando um biquíni rosa, fazendo diversas poses enquanto tomava café à beira da piscina. "Manhã relax antes de ir pro deserto", disse ela na publicação.

Confira o vídeo da influenciadora digital de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Primeira vez do filho na praia

A empresária Camila Coelho vem dividindo vários momentos do filho com seus seguidores das redes sociais e encantou os internautas ao compartilhar cliques inéditos de seu bebê na praia pela primeira vez.

A influenciadora digital, que mora nos Estados Unidos, se tornou mãe de primeira viagem do pequeno Kai, fruto de seu relacionamento com o empresário Ícaro Brenner, e dividiu registros do passeio em família em um dia ensolarado na praia de Miami. "

Primeiro dia de praia do nosso pequeno!!! #family #son #motherhood", disse a mamãe coruja na legenda da publicação. Encantados com a sequência dos registros em família, os admiradores reagiram nos comentários do post da influenciadora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!