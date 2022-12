Camila Coelho leva o filho de quatros meses à praia pela primeira vez

A influenciadora Camila Coelho superou o nível de fofura ao exibir registros do filho na praia pela primeira vez

Camila Coelho(34) encantou os internautas no último domingo, 11, ao compartilhar nas redes sociais cliques inéditos de seu bebê na praia pela primeira vez! A influenciadora se tornou mãe de primeira viagem do pequeno Kai, de apenas 4 meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Ícaro Brenner.

Em seu perfil no Instagram, a morena, que mora nos Estados Unidos, compartilhou registros do passeio em família em um dia ensolarado na praia de Miami. "Primeiro dia de praia do nosso pequeno!!! #family #son #motherhood", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

Encantados com a sequência dos registros em família, logo os admiradores reagiram nos comentários do post da influenciadora. "ai Cami eu sou apaixonada neleeeee! Socorro", "Ain meu Deus do céu", "família linda", "Que fofuraaaaaaaa", disseram eles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAMILA COELHO: