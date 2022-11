Camila Coelho se derrete ao publicar novos cliques com o filho: "Realizei meu maior sonho"

A influenciadora digital Camila Coelho postou cliques inéditos com o filho, Kai, e encantou os seguidores

Camila Coelho (34) dividiu com os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 25, novos cliques ao lado do filho, Kai, que está com três meses de vida.

Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital, que mora nos Estados Unidos, compartilhou registros da comemoração do Dia de Ação de Graças, celebrado nesta quinta-feira, 24, e falou sobre ter realizado seu sonho de ser mãe.

"Dia de ação de graças! O mais feliz de todos!!! Exatamente 1 ano atrás descobri que estava grávida do KAI (realizei meu maior sonho) e tê-lo nos meus braços hoje me faz a pessoa mais feliz do mundo! Sou grata todos os dias pela vida e saúde do meu pequeno!", se derreteu a mamãe coruja mostrando o herdeiro usando um lindo macacão.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Família linda. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Tão lindo. Olha esses pezinhos", observou outra. "Tão lindos. O Kai está enorme", falou uma fã.

Kai, vale dizer, é fruto do casamento de Camila Coelho com Ícaro Brenner.

Confira as fotos de Camila Coelho com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!