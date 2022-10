Com cliques encantadores, Camila Coelho celebra segundo mês do filho: "Te amo"

A influenciadora digital Camila Coelho encantou os seguidores ao postar cliques fofos do filho, Kai, e comemorar mais um mês do herdeiro

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 20h25

Alerta fofura! Na tarde deste sábado, 8, Camila Coelho (34) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores do filho, Kai, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brenner.

O primeiro filho do casal completou dois meses de vida na última quarta-feira, 5, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data na web. Ao publicar novos registros do herdeiro, a influenciadora digital sobre como se sente grata por tudo que está vivendo.

"2 meses do Kai. E eu continuo me beliscando, de alegria! Grata sempre pela saúde dele, pelos aprendizados, os desafios, mas principalmente pela felicidade imensa que ele nos traz todos os dias. Te amo, filho!", declarou a empresária na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se derreteram. "Lindos", disse a atriz e cantora Cleo (40). "Que anjinho mais lindo do mundo", escreveu uma seguidora. "Ele é lindo demais! Que Deus abençoe grandiosamente", falou uma fã.

Confira os cliques encantadores do filho de Camila Coelho:

Camila exibe barriga sarada

Na última quarta-feira, 5, Camila Coelho impressionou os seguidores ao exibir sua barriga sarada nas redes sociais. A empresária compartilhou uma foto em que aparece usando um look estiloso: um shorts de cintura baixa e um blazer, além disso, ela compôs o look com um sapato de bico fino e óculos escuros. Ao mostrar a produção, a mamãe de primeira viagem mostrou que voltou ao corpo de antes da gravidez.

