Dois meses após o nascimento do filho, Camila Coelho impressiona ao exibir barriga sarada

05/10/2022

Camila Coelho (34) impressionou os seguidores ao exibir sua barriga sarada nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5. A empresária e influenciadora digital deu à luz seu primeiro filho, Kai, há dois meses, e mostrou que voltou ao corpo de antes da gravidez.

No feed do Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que aparece usando um look estiloso: um shorts de cintura baixa e um blazer. Ela compôs o look com um sapato de bico fino e óculos escuros.

As peças deixaram a barriga chapada da mamãe de primeira viagem em evidência, e os fãs encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Absolutamente perfeita", escreveu outra. "Você está maravilhosa", falou uma fã.

Camila, vale dizer, vem compartilhando vários momentos em família nas redes sociais, e recentemente ela compartilhou uma foto ao lado do filho, Kai, e do marido, Ícaro Brenner, e se derreteu pelo herdeiro ao mostrar como o bebê estava olhando para ela no momento do clique. "Ele olhando pra mim tipo 'tá bom, agora cadê meu tetê'", se divertiu.

