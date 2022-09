Camila Coelho comemora um mês do filho, Kai, com vídeo emocionante: ''Grata todos os dias''

A influenciadora Camila Coelho compartilhou um lindo vídeo para celebrar o primeiro mês de vida do filho, Kai

Nesta segunda-feira, 5, o filho de Camila Coelho (34) e Ícaro Brenner está completando o primeiro mês de vida! E claro que a mamãe coruja usou as redes sociais para celebrar a data mais do que especial.

A influenciadora compartilhou um vídeo fofíssimo relembrando alguns momentos desse primeiro mesversário de Kai e se derreteu ao agradecer pela chegada do herdeiro em sua vida.

"1 MÊS do nosso pequeno. 30 dias de muita alegria, emoções a flor da pele e muito aprendizado! Grata todos os dias por ter você filho!", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Camila Coelho surgiu sorridente ao lado do marido, Ícaro Brenner, e do filho do casal, Kai.

