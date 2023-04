Camila Coelho ostenta barriga sarada ao curtir dia à beira da piscina: "Perfeita"

Oito meses após o nascimento do primeiro filho, a influenciadora digital Camila Coelho impressionou ao mostrar a boa forma

Camila Coelho (35) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado.

Oito meses após dar à luz ao seu primeiro filho, Kai, fruto de seu relacionamento com Ícaro Brenner, a influenciadora digital exibiu sua barriga chapada ao surgir usando um biquíni rosa.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a empresária aparece fazendo diversas poses enquanto toma café à beira da piscina. "Manhã relax antes de ir pro deserto", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza e boa forma de Camila chamou a atenção dos seguidores. "Perfeita", disse uma seguidora. "Linda, zero defeitos", escreveu outra. "Musa maravilhosa", comentou uma fã.

Confira as fotos de Camila Coelho de biquíni à beira da piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Primeira vez do filho na praia

Recentemente, Camila Coelho encantou os internautas compartilhar nas redes sociais cliques inéditos de seu filho na praia pela primeira vez! A influenciadora se tornou mãe de primeira viagem do pequeno Kai, fruto de seu relacionamento com o empresário Ícaro Brenner.

Em seu perfil no Instagram, a morena, que mora nos Estados Unidos, compartilhou registros do passeio em família em um dia ensolarado na praia de Miami. "Primeiro dia de praia do nosso pequeno!!! #family #son #motherhood", disse a mamãe coruja na legenda da publicação.

