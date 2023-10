Mesversário ou festão? Julio Rocha impressiona ao comemorar 5 meses da filha

Com tema de princesa, Julio Rocha impressiona ao celebrar o quinto mês de sua filha com Karoline Kleine

O ator Julio Rocha comemorou o quinto mês de sua filha caçula com Karoline Kleine, a pequena Sarah. Neste domingo, 15, o famoso compartilhou um vídeo mostrando como foi o mesversário e impressionou.

Apesar de ser apenas o quinto mês da herdeira mais nova, o artista caprichou e entrou no clima do tema escolhido: a princesa Cinderela. Com decoração, doces personalizados, Sarah fantasiada e até personagens para entreter as crianças, o famoso comemorou em grande estilo.

"Num mundo encantado, onde sonhos se realizam, comemoramos mais um mês de encanto e magia

Nossa pequena princesa está crescendo, 5º mêsversário da nossa Cinderela com esse vestido lindo, mas sem sapato, pra celebrar TODOS OS SAPATINHOS QUE ELA PERDE", brincou ele.

"Minha filha que seus dias sejam sempre repletos de alegria e encantamento, assim como os contos de fadas com sua fada madrinha", falou ele ao mostrar a festinha cheia de detalhes especiais. Nos comentários, os internautas admiraram o momento e se mostraram chocados com a semelhança de Sarah com o pai. "Xerox", disseram. "Cara do pai", opinaram.

Além de Sarah, Julio Rocha e Karoline Kleine são pais de José, de 4 anos, e de Eduardo, de 3. Nos últimos dias, o mais velho radicalizou e deu adeus aos fios longos após ser confundido com menina por ter cabelos compridos.

Julio Rocha e Karoline Kleine se casam em Cancún

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine se casaram em uma cerimônia intimista em Cancún. O evento aconteceu em uma praia paradisíaca e contou com a presença dos três filhos deles, José, Eduardo e Sarah. Com três herdeiros, o casal ainda não havia oficializado a união. Mas, resolveram realizar o sonho em uma praia, local importante na relação dos pombinhos.

"Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte da nossa vida com os pés na areia. Agora, se casar em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família", contou o ator. Veja os detalhes!