Confundido com menina, filho de Julio Rocha dá adeus aos fios longos: ''Começou a incomodar''

Aos 4 anos, filho de Julio Rocha corta cabelos longos após ser confundido com menina e receber elogios como ''princesa''

O filho de Julio Rocha, José, deu adeus aos seus fios longos. Nesta quarta-feira, 04, o papai coruja compartilhou o vídeo do antes e depois do garoto, que estava sendo confundido com uma menina por usar o cabelo mais comprido.

Incomodado com os comentários femininos que andava recebendo, o herdeiro do famoso decidiu mudar o visual e radicalizou. Com apenas 4 anos, José passou por uma grande transformação.

"O cabelo do José começou a crescer durante a pandemia, com um bebê recém-nascido que era o Dudu, não saiamos pra absolutamente NADA… quem diria cortar o cabelo né? Quando a gente viu, já tinha virado o MOGLI MENINO LOBO. A era do cabelo comprido se tornou o estilo dele, que já está fazendo aula de guitarra e e MALUCO pelo ROCK N ROLL e o cabelo do MOGLI virou cabelo de roqueiro!

Porém… em todo lugar que a gente ia, todo mundo começava a chamar ele de “princesa”, de “linda” e “mocinha” e isso começou a incomodar o José", contou o pai.

"Ele foi dizendo pras pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, dizendo que queria cortar o cabelo e dizer o porquê isso incomodava ele, mas não disse diretamente pra mim nem pra Karol. Então fizemos a grande pergunta: VAMOS CORTAR? E ele disse: SIMMMMMM", comentou como foi tomada a decisão.

Além de José, a filha caçula de Julio Rocha, Sarah, de 4 meses, também cortou seus cabelinhos. O corte foi o primeiro da vida da pequena. Os dois e Eduardo, de 3 anos, são fruto do casamento do ator com Karoline Kleine.

Veja o antes e depois do filho de Julio Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Julio Rocha e Karoline Kleine se casam em Cancún

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine se casaram em uma cerimônia intimista em Cancún. O evento aconteceu em uma praia paradisíaca e contou com a presença dos três filhos deles, José, Eduardo e Sarah. Com três herdeiros, o casal ainda não havia oficializado a união. Mas, resolveram realizar o sonho em uma praia, local importante na relação dos pombinhos.

"Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte da nossa vida com os pés na areia. Agora, se casar em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família", contou o ator. Veja os detalhes!