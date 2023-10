Aos 4 meses, filha de Julio Rocha corta o cabelo e divide opiniões sobre aparência: ''Carinha do pai''

Filha de Julio Rocha e Karoline Kleine tem seu primeiro corte de cabelo e chama a atenção com sua aparência

O ator Julio Rocha encantou ao mostrar o primeiro corte de sua filha mais nova, a pequena Sarah, de apenas 4 meses. Em sua rede social, o famoso compartilhou um vídeo do momento e dividiu opiniões sobre a menina se parecer com ele ou com a mãe, Karoline Kleine.

No registro, a herdeira mais nova do casal, que recente se casou em uma cerimônia íntima em Cancún, deu um show de fofura ao surgir calminha para acertar seus poucos fios. "Toda mulher quando mexe no cabelo… Tá querendo MUDAR DE VIDA o que será que ela quer?", escreveu o papai coruja.

Nos comentários do post, os internautas babaram pela menina e opinaram sobre com quem ela se parece mais. "É a carinha do pai! Uma bonequinha", disseram. "Preciosa, a cara do pai com os olhos da mamãe. E muito amor", falaram. "Uma boneca! A cara da mãe", observaram outros.

Além de Sarah, Julio e Karoline também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três. Os meninos também surgiram sorridente na festinha da irmã caçula.

Julio Rocha e Karoline Kleine se casam em Cancún

O ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine se casaram em uma cerimônia intimista em Cancún. O evento aconteceu em uma praia paradisíaca e contou com a presença dos três filhos deles, José, Eduardo e Sarah. Com três herdeiros, o casal ainda não havia oficializado a união. Mas, resolveram realizar o sonho em uma praia, local importante na relação dos pombinhos.

"Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte da nossa vida com os pés na areia. Agora, se casar em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família", contou o ator. Veja os detalhes!