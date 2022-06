MC Kekel celebra o aniversário da filha com festa da Pequena Sereia

MC Kekel e a esposa, Sabrina Lacerda, organizam festa encantadora para o aniversário de 2 anos da filha Helena

O funkeiro MC Kekel (26) comemorou o aniversário de dois anos da filha, Helena, fruto do casamento com Sabrina Lacerda, em grande estilo. Em um buffet de luxo na zona lesta de São Paulo, eles organizaram uma festa encantadora com o tema da animação A Pequena Sereia.

A festa contou com várias atrações para as crianças, com direito a brinquedos, balões e até uma apresentação do super robô Megatron. A decoração da festa ainda teve um painel de LED com uma foto animada da aniversariante.

MC Kekel e Sabrina também são pais de Heloisa (3).

Vale lembrar que MC Kekel é um dos maiores expoentes do funk romântico do Brasil e é o dono do hit Amor de Verdade. O clipe da canção já tem mais de 700 milhões de visualizações.

Fotos da festa de aniversário da filha de MC Kekel: