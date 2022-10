Marisa Monte faz aparição rara com o marido em aniversário de Nelson Motta

Cantora Marisa Monte, o marido, ator Daniel de Oliveira, marcam presença em festa de aniversário de Nelson Motta no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 12h33

A cantora Marisa Monte (55) marcou presença na festa de aniversário de 78 Anos de Nelson Motta na noite de quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro!

Discretíssima em relação à vida pessoal, a artista, que integra o grupo Os Tribalistas ao lado de Carlinhos Brown (59) e Arnaldo Antunes (62), compareceu à comemoração que aconteceu no Clube Manouche, no Jockey, na capital carioca.

A famosa posou com o marido, o empresário Diogo Pires Gonçalves. Os dois posaram sorridentes para os fotógrafos e trocaram beijos. O ator Daniel de Oliveira (45), marido de Sophie Charlotte (33), também prestigiou Motta na noite de celebração. O jornalista também recebeu o carinho da mulher, Drica Albuquerque, e dos netos.

Vale destacar que Marisa e Diogo estão juntos desde 2008 e têm uma filha, Helena, de 13 anos. A cantora também é mãe de Mano Wladimir, de 19 anos, do relacionamento com o músico Pedro Bernardes.

Confira as fotos do aniversário de Nelson Motta no Rio:

Fotos: Cristina Granato

Marisa Monte troca beijos com o marido

Durante uma participação no Festival do Rio, que recebeu o Cine Odeon, que estreou o documentário Elis e Tom, Marisa Monte apareceu trocando beijos com seu marido, Diogo Pires Gonçalves.

O casal leva uma vida pessoal muito discreta, fazendo com que as aparições juntos sejam consideradas raríssimas. Os dois posaram juntos no tapete vermelho do Festival do Rio e chamaram atenção com a troca de carícias, que deu o que falar.

