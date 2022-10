Marisa Monte troca beijos com marido ao fazer aparição rara

Cantora Marisa Monte surge aos beijos com Diogo Pires Gonçalves, com quem é casada desde 2008

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 22h28 - Atualizado às 23h09

Durante uma participação no Festival do Rio, que recebeu o Cine Odeon, que estreou o documentário Elis e Tom, Marisa Monte (55) apareceu trocando beijos com seu marido, Diogo Pires Gonçalves, com quem é casada desde 2008.

O casal leva uma vida pessoal muito discreta, fazendo com que as aparições juntos sejam consideradas raríssimas.

Os dois posaram juntos no tapete vermelho do Festival do Rio, que começou na última quinta-feira, 6, e vai até domingo, 16. O que chamou a atenção foi a troca de carícias do casal, que deu o que falar.

Marisa Monte beijando marido - Créditos: Webert Belicio / Agnews



Claudia Raia pede desculpas após expor intimidade de Marisa Monte

Durante uma participação para o programa Saia Justa, do GNT, a atriz Claudia Raia expôs que a cantora Marisa Monte teria perdido sua virgindade com Alexandre Frota.

O vídeo repercutiu e a atriz recebeu duras críticas, indo a público se desculpar pelo ocorrido. "Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida, porque é assim, a gente aprende", disse Claudia.