Claudia Raia pede desculpas após expor intimidade de Marisa Monte

Atriz Claudia Raia se manifesta após revelar que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota durante programa 'Saia Justa'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 12h08

A atriz Claudia Raia (55) usou suas redes sociais para se manifestar após expor intimidade de Marisa Monte (55).

A artista revelou, durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, que a cantora perdeu a virgindade com Alexandre Frota (58).

Após a repercussão do vídeo e de receber críticas na web pelo comentário, a famosa decidiu se pronunciar e admitiu seu erro.

"Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida, porque é assim, a gente aprende", disse Claudia.

Durante o programa, Claudia se mostrou incomodada por sempre falarem de seu casamento com Frota e ser associada ao ex-ator. "Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", disse a atriz.

O deputado federal se pronunciou sobre a fala de Claudia Raia: "Lamento muito que a Claudia Raia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando, com o tempo está ficando engraçada. Ainda colocou na fofoca a Marisa. O mais interessante é a Astrid [Fontenelle] às gargalhadas (mais previsível impossível). As outras duas, não sei quem são ou o que fazem, e a Sabrina Sato não pode rir muito, porque se a gente começar a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que os que me fazem fofoca, só os que param para ouvi-las", disparou ele, que revelou em entrevista no ano passado que namorou Marisa na década de 1980.

Confira o pronunciamento de Claudia Raia: