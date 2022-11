Lázaro Ramos mostra comemoração de aniversário com a família e famosos: ''Gratidão''

Ator Lázaro Ramos celebra aniversário de 44 anos ao lado da esposa, Taís Araujo, dos filhos, e time de famosos em festa em casa

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 10h23

O ator Lázaro Ramos (44) completou mais um ano de vida na última terça-feira, 01, e não deixou a data passar em branco!

O artista fez uma festa intimista em sua casa no Rio de Janeiro ao lado da família, e também recebeu amigos famosos na celebração.

Em seu feed no Instagram, Lázaro compartilhou um vídeo mostrando detalhes da festa intimista ao lado da mulher, Taís Araujo (43), os filhos, João Vicente e Maria Antônia, e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que ganhou no seu dia.

"Na noite de ontem do meu aniversário fiz alguns pedidos. Que assim seja. Obrigado por todas as mensagens que vocês me enviaram, recebi todo o carinho de vocês. Gratidão", declarou Lázaro Ramos no post.

Artistas como Adriana Esteves, Regina Casé, Carolina Dieckmann, Elisa Lucinda, Flávia Oliveira e Maju Coutinho marcaram presença na festa.

Confira a festa de aniversário de Lázaro Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Lucinda (@elisalucinda)

Lázaro Ramos ganha linda homenagem da esposa, Taís Araujo

Abrindo o mês de novembro, Lázaro Ramos completou 44 anos de idade e ganhou uma declaração mais que especial da esposa, Taís Araujo, com quem é casado desde 2007 e está junto desde 2004.

"Para, não me olha assim que eu não aguento… esse é um post de aniversário, para com isso…", iniciou ela, brincando com a foto do post. "Mozinho, te desejo todos os seus desejos realizados, brilho no olhar, caminhos abertos, coração de criança, responsabilidade de um líder que sabe de onde veio e trilha um caminho inédito cheio de gratas surpresas, te desejo gargalhadas altas, brindes incríveis, mais viagens que fiquem nas nossas memórias e construam nossos imaginários, livros que mudam vidas, músicas que te façam dançar, canções que te emocionem, peças que te provoquem, te façam pensar e te estimulem a querer mais ainda transformar esse mundo", disse Taís no início do texto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!