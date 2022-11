Lázaro Ramos ganha homenagem da esposa, Taís Araujo: ''Te amo, te amo, te amo''

Atriz Taís Araujo se declara no aniversário de 44 anos do marido, Lázaro Ramos, com quem tem dois filhos

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 12h04

Dia de festa na casa da família Araujo Ramos! Isso porque nesta terça-feira, 01, abrindo o mês de novembro, Lázaro Ramos está completando mais um ano de vida!

O ator ganhou uma declaração mais que especial da esposa, Taís Araujo (43), com quem é casado desde 2007 e está junto desde 2004, em seu aniversário de 44 anos. Os dois são pais de dois filhos, João Vicente e Maria Antonia.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou um clique do maridão em ensaio fazendo pose com um sorrisinho no rosto e declarou todo seu amor desejando coisas boas em mais um ciclo de vida do amado.

"Para, não me olha assim que eu não aguento… esse é um post de aniversário, para com isso…", iniciou ela, brincando com a foto do post. "Mozinho, te desejo todos os seus desejos realizados, brilho no olhar, caminhos abertos, coração de criança, responsabilidade de um líder que sabe de onde veio e trilha um caminho inédito cheio de gratas surpresas, te desejo gargalhadas altas, brindes incríveis, mais viagens que fiquem nas nossas memórias e construam nossos imaginários, livros que mudam vidas, músicas que te façam dançar, canções que te emocionem, peças que te provoquem, te façam pensar e te estimulem a querer mais ainda transformar esse mundo", disse Taís.

"Te desejo meus beijos na sua boca, meus abraços de amor, meus melhores olhares e que a vida siga sendo tão generosa e gentil com você, meu amor. Te desejo saúde e mais saúde pra poder viver tudo de espetacular que ainda te espera nesse mundo. Te amo, te amo, te amo @olazaroramos", se derreteu ainda ao legendar a postagem.

Confira a homenagem de Taís Araujo para Lázaro Ramos:

Lázaro Ramos mostra detalhes das gravações de 'Ó Paí Ó 2'

Recentemente, Lázaro Ramos decidiu deixar seus fãs empolgados com o retorno de filme de grande sucesso. O ator mostrou em suas redes sociais bastidores das gravações de "Ó PAÍ Ó - 2", sequência de produção que fez Lázaro explodir nos anos 2000. Ele mostrou algumas cenas que foram gravadas para o novo longa-metragem, além de aparecer caracterizado de Roque, seu personagem, mostrando também que Dira Paes (53), que viveu Piscilene, estava presente nas gravações. “Piscilene (@dirapaes) de volta e outros momentos mais no penúltimo dia de ‘Ó PAÍ Ó - 2''', escreveu ele.