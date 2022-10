Lázaro Ramos mostra detalhes de penúltimo dia de gravações de ‘Ó PAÍ Ó - 2’

Além de se mostrar caracterizado como Roque, Lázaro Ramos mostra Dira Paes e outros momentos das gravações

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 17h58

Nesta quinta-feira, 27, o ator Lázaro Ramos (43) decidiu deixar seus fãs empolgados com o retorno de filme de grande sucesso. O ator mostrou em suas redes sociais bastidores das gravações de "Ó PAÍ Ó - 2", sequência de produção que fez Lázaro explodir nos anos 2000.

Em seu perfil oficial do Instagram, Lázaro Ramos mostra algumas cenas que foram gravadas para o novo longa-metragem, além de aparecer caracterizado de Roque, seu personagem, mostrando também que Dira Paes (53), que viveu Piscilene, estava presente nas gravações;

“Piscilene (@dirapaes) de volta e outros momentos mais no penúltimo dia de ‘Ó PAÍ Ó - 2''', escreveu o marido de Taís Araújo (43) na legenda da publicação que fez em suas redes sociais.

Nos comentários, os seguidores do ator foram à loucura com o retorno do grande sucesso lançado em 2007, "Ó PAÍ Ó’. “Ansiosa para ver vocês de novo”, disse uma fã. “Amo os dois! Atores e personagens!”, exclamou outra. “Duas doçuras, excelentes profissionais”, exclamou uma terceira.

Lançado há 15 anos atrás, “Ó PAÍ Ó” foi um grande filme brasileiro, aclamado até os dias de hoje. O longa conta com nomes de peso como o de Lázaro e Dira, mas também Wagner Moura (46), Emanuelle Araújo (46) e Stênio Garcia (90). A atriz que viveu Filó em Pantanal estará de volta ao seu papel, será que veremos mais alguns desses grandes nomes do cinema brasileiro no novo filme?

Veja a publicação de Lázaro Ramos mostrando momentos das gravações de sequência de filme sucesso dos anos 2000:

