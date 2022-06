Kaká Diniz nega rumores de 'polêmica na família'

Marido de Simone, Kaká Diniz marca presença na festa de aniversário da cunhada, Simaria, e nega rumores de indireta

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 22h33

O empresário Kaká Diniz, que é o marido da cantora Simone, apareceu sorridente na festa de aniversário de 40 anos da cunhada, a cantora Simaria. Antes de curtir a festa, ele negou os rumores de que teria mandado uma indireta para a cunhada nas redes sociais.

Kaká garantiu que está tudo certo na família. “Não tem polêmica. Eu tenho 10 anos de casado e nunca soltei uma indireta em rede social. Hoje que eu vou soltar? Não vou! As pessoas distorcem mesmo, pegam aquele contexto, porque o algoritmo da rede social sempre entende que a polêmica é mais sugestivo e as pessoas começam a comentar. Não tem crise e não tem nada, tá tudo 100%”, disse ele.

Além disso, Kaká fez questão de dar os parabéns para Simaria com um recado especial para ela. “Eu desejo muita paz, muito amor, ela é uma pessoa incrível. Simaria é muito querida. Eu digo sempre que as pessoas deviam conhecer Simone e Simaria nos bastidores, dentro de casa elas são mais engraçadas e mais soltas do que no palco”, afirmou ele.

Na entrada da festa, Kaká Diniz posou ao lado da esposa, a cantora Simone: