Giselle Itié e Guilherme Winter comemoram aniversário do filho com festa temática

Os atores Giselle Itié e Guilherme Winter comemoram os dois ano do filho, Pedro Luna

Giselle Itié(39) e Guilherme Winter(42) se reuniram para comemorar o aniversário do filho, Pedro Luna.

Para comemorar o segundo ano de vida do herdeiro, os atores prepararam uma festa com o tema do filme de animação Moana, sendo o personagem Maui o grande destaque.

No feed do Instagram, Giselle compartilhou algumas fotos com os detalhes da festa de aniversário de Pedro, e mostrou que ela e Guilherme estava usando colares havaianos. "Festa do nosso amor, Pedro Luna! A la Maui. Obrigada equipe dos Sonhos. Vocês são INCRÍVEIS!", escreveu ela na legenda.

Homenagens de aniversário

Pedro Luna completou 2 anos de vida no último dia 2, e recebeu uma homenagem encantadora da mamãe coruja. Nas redes sociais, Giselle compartilhou clique fofo do garotinho e se declarou. "Amor maior. Meu ar dos últimos 02 anos - sem exagero, agradeço e muito por você ter me escolhido. PP Luna, você veio e me encheu de coragem para me tornar eu mesma. Agora só falta dormir ‘um pouquinho’ para poder curtir essa Giselle increveland*", disse ela em um trecho.

Guilherme também comemorou o aniversário no filho nas redes sociais. O ator compartilhou uma sequência de fotos com o aniversariante e prestou uma bela homenagem. "Pedro é anjo, é do sorriso fácil e da alegria. Seu riso me arrebata pro paraíso infinito, numa magia mestra. (ele é mestre) um único sopro seu me joga alto, bem alto, mostra o caminho pra minha melhor versão [...]", disse ele.

