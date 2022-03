Giselle Itié se declara no aniversário de 2 anos do filho Pedro Luna: ''Me encheu de coragem''

Mamãe coruja, a atriz Giselle Itié fez uma linda declaração para herdeiro Pedro Luna, do relacionamento com o ator Guilherme Winter

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h08

A quarta-feira, 02, foi dia de festa na casa de Giselle Itié (40)! Isso porque o herdeiro da atriz completou mais um ano de vida!

O pequeno Pedro Luna fez 2 aninhos e recebeu uma homenagem encantadora da mamãe babona nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou clique fofo do garotinho, de seu relacionamento com o ator Guilherme Winter (41), sorridente curtindo o calor na piscina. Giselle Itié também publicou clique antigo de Luna ainda bebê e outro registro em que aparece mergulhando com o barrigão.

"Amor maior. Meu ar dos últimos 02 anos - sem exagero, agradeço e muito por você ter me escolhido. PP Luna, você veio e me encheu de coragem para me tornar eu mesma. Agora só falta dormir ‘um pouquinho’ para poder curtir essa Giselle increveland*", começou escrevendo.

"Aniversário seu e presente nosso. Te Amo, meu bebê unicórnio, meu pirurico, gordinho, tigre, gatinho,

auau, cowboy… Mí Vida Toda Tu! Ps: te amo menos que amanhã e mais que ontem. ps2: imagem de hoje. Tá nadando sozinho com os migo unicórnios", disse ainda ao legendar a postagem.

Pedro Luna ganha declaração do pai, Guilherme Winter

Guilherme Winter também comemorou a data especial e prestou bela homenagem ao primeiro filho, Pedro Luna. "Pedro é anjo, é do sorriso fácil e da alegria. Seu riso me arrebata pro paraíso infinito, numa magia mestra. (ele é mestre) um único sopro seu me joga alto, bem alto, mostra o caminho pra minha melhor versão, vejo o mundo lá de cima, ainda vejo suas covinhas me olharem, e o universo dentro dos seus cachinhos, caminho, tento lhe devolver o máximo que posso dentro da nossa espiral de amor atemporal", disse o papai.

"Caminho ao seu lado sempre Pedro, mãos dadas, dedos entrelaçados, nosso caminho, nosso paraíso. O seu caminho, saúde, abundância, prosperidade, alegrias, felicidades e sabedoria. Feliz 2 anos meu anjo do sorriso mais doce e lindo! Te amo", finalizou o ator.

Confira a declaração de Giselle Itié para o filho Pedro Luna: