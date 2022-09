Franciele e Diego Grossi comemoram aniversário do filho com festa temática: "Ele merece tudo"

Nas redes sociais, a ex-BBB Franciele Grossi mostrou os detalhes da festa de aniversário de dois anos do filho, Enrico

Enrico, o filho de Franciele e Diego Grossi, completou dois anos de vida, e ganhou uma festa luxuosa dos papais corujas.

Nas redes sociais, a ex-BBB compartilhou fotos e vídeos da festa do herdeiro, que teve como tema o desenho Patrulha Canina, e impressionou os seguidores com os detalhes da comemoração, que contou com a presença dos personagens.

"A sua alegria, é nossa meu filho! @euenricogrossi, que festa linda para os 2 aninhos do nosso pinguinho! Ele ama patrulha canina e essa decor ficou tão perfeita. Mais uma vez, impecáveis!", disse Franciele na legenda da publicação.

Em outra postagem, a ex-BBB seguiu mostrando a festa luxuosa de Enrico. "2 anos do nosso Enrico. Dia lindo, e tudo perfeito! Pois Ele merece tudo! Amamos receber nossos familiares e amigos com uma super festa da patrulha canina! Foi demais, vocês conseguem seguir tamanha alegria do nosso menino!?", completou.

Confira os detalhes da festa de aniversário do filho de Franciele e Enrico Grossi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FRAN GROSSI 🦋 (@francielegrossi)

