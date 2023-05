Filha de MC Loma encanta ao surgir fantasiada em festa de mesversário: "Fofura"

Melanie, filha de MC Loma, completou oito meses e comemorou a data com uma luxuosa festa temática

Melanie, filha de MC Loma (20), completou oito meses de vida nesta quinta-feira, 11, e ganhou uma festa temática para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou diversos registros da comemoração, que teve o filme Shrek. Nos cliques, a pequena aparece fantasiada como a personagem Fiona, e a mamãe coruja se derreteu.

"8 meses do amor da minha vida e a cada dia que passa eu só tenho certeza que você foi a melhor coisa da vida!!", declarou Loma na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os registros da festa de Melanie. "Ai que fofura", disse uma seguidora. "Que coisa linda", escreveu outra. "Eu não consigo imaginar o tema da festa de 1 ano dela, porque cada mês é uma novidade, Loma sempre surpreende", confessou uma fã.

Confira as fotos da festa de mesversário da filha de MC Loma:

Loma posa de biquíni e mostra corpo real

MC Loma impressionou os seguidores das redes sociais neste último domingo, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo real. A cantora está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Além disso, a mãe de Melaine, que está com sete meses, realizou um ensaio fotográfico. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, ela surgiu usando um biquíni modelo hot pant, fio-dental, deixando em evidência suas curvas impecáveis.

