Em Noronha, MC Loma chama atenção ao exibir corpo real em cliques de biquíni fio-dental: "Mulher perfeita"

MC Loma ganhou elogios ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico de biquíni fio-dental em Fernando de Noronha

MC Loma (20) impressionou os seguidores das redes sociais neste domingo, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo real.

A cantora está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Além disso, a mãe de Melaine, que está com sete meses, realizou um ensaio fotográfico. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, ela surgiu usando um biquíni modelo hot pant, fio-dental, deixando em evidência suas curvas impecáveis.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Linda e maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", afirmou outra. "Que mulher perfeita é essa", falou uma fã. "Belíssima", comentou mais uma.

Confira as fotos de MC Loma de biquíni em Noronha:

MC Loma fala sobre pai da sua filha

Nesta última quarta-feira, 3, a cantora MC Loma decidiu ser bem direta após perder a paciência ao ser questionada sobre o pai de sua filha, Melanie. Bastante irritada, a famosa deixou claro que não aguenta mais os curiosos que continuam insistindo em saber sobre a paternidade.

Em suas redes sociais, a cantora respondeu de forma ácida a mais uma das diversas perguntas sobre o pai da bebê. Loma nunca revelou a identidade da pessoa, revelando que ela cria em "produção independente", que não conta com a participação do pai.

"O pai é [censurado por MC Loma], né?", perguntou um internauta, em uma caixinha de perguntas aberta pela cantora em seu perfil oficial no Instagram. "Oxe, mulher, não é não, achei que tu sabia. O pai é esse aqui, ó", ironizou Loma, dando um tapa em suas partes íntimas.

