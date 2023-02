Mc Loma aparece abalada e explica sumiço das redes sociais

Cantora Loma falou sobre os problemas que ela e as Gêmeas Lacração vem passando

A cantora Mc Loma resolveu explicar seu sumiço das redes sociais, onde costumava ser bem ativa. Em vídeos cômicos com as Gêmeas Lacração Mariely e Mirella, a cantora costumava mostrar sua rotina.

A cantora desabafou ao explicar porque vem se mantendo longe da internet. Ela também citou as amigas. “Tá acontecendo tanta coisa comigo e com as meninas que tô tão cansada psicologicamente…”, começou.

"Não tenho mais psicológico para vir aqui aparecer e ser eu, me divertir e rir que nem eu ria", disse Loma sobre seu humor. Ela não foi direta ao falar dos acontecimentos que levaram ao desânimo, mas tentou dar esperança aos seguidores de que voltaria em algum momento.

"Eu sei que Deus está comigo, Deus está com as meninas e tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Então, a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender", disse a mãe de Melanie. "Não desistam de mim, não. Eu vou voltar a aparecer por aqui, vou voltar a ficar feliz, voltar a me divertir com vocês", prometeu.

Veja vídeo de Mc Loma: