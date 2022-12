Filha de Arlindo Cruz surge só de lingerie em sua festa de aniversário

Look estiloso

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz esbanja sensualidade na escolha do seu look para sua festa de aniversário de 20 anos

A jovem modelo e influenciadora digital Flora Cruz abusou da sensualidade em sua festa de aniversário de 20 anos. Filha do cantor Arlindo Cruz, ela apareceu só de lingerie preta e de renda ao comemorar sua nova idade ao lado dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, a estrela mostrou as fotos da festa e contou sobre a escolha do look inusitado.

"No convite estava escrito “venha como você dorme”. Eu não tenho culpa se eu durmo assim. 2.0 em grande estilo, senhoras e senhores. Parabéns pra mim", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Cruz | Moda Plus (@floracruzoficial)

Flora Cruz fala sobre a maternidade

Recentemente, Flora Cruz fez uma homenagem para o filho ao compartilhar um post especial sobre a maternidade em sua vida.

"Influenciadora, empreendedora, estudante, filha e mãe! De todas essas funções a que mais me dedico para que NADA saia errado é a maternidade. Criar um filho não é fácil, fazer sozinha o papel de dois e menos ainda. E que sorte a minha poder viver todos os momentos ao seu lado. Paro o que tiver que parar para dar o meu melhor pra você. Mãe te ama, filho. Nunca duvide disso", disse ela.