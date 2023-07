Filha caçula de Susana Werner e Julio Cesar completa 18 anos. Veja como ela está hoje em dia!

Ela cresceu! Filha caçula de Susana Werner e Julio Cesar celebra seus 18 anos com festa repleta de amigos e a mãe diz: 'Te amo minha princesa'

A família de Susana Werner e Julio Cesar está em festa! Isso porque a filha caçula do casal, Giulia Werner, acaba de completar 18 anos. Ela fez aniversário no último domingo, 30, e comemorou em grande estilo ao lado da família e dos amigos em uma festa intimista e com muita música e animação.

Nas redes sociais, Susana mostrou o vídeo da comemoração da nova idade da filha e deixou um recado para a herdeira. “Meu Deus! 18, Giulia! Que papai do céu te proteja hoje e sempre. Te amo! Juízo. Mamãe”, disse ela. Em outro post, ela disse: “Giulia, que o sol brilhe sempre para você. Te amo minha princesa! Siga e estarei sempre aqui”.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com o quanto Giulia já cresceu e está cada dia mais linda. “Gente, consigo ver o pai e a mãe no rostinho dela”, disse um seguidor. “Cara do pai, sorriso da mãe. Linda”, escreveu outro. “Não achava muito parecida com a mãe, mas agora está a cópia. Linda demais”, declarou mais um.

Vale lembrar que Susana e Julio também são pais de Cauet, que está com 20 anos.

Veja como Giulia Werner está hoje em dia:

A separação relâmpago de Susana Werner e Julio Cesar

Há pouco tempo, Susana Werner anunciou o fim do casamento de 21 anos deles em um post feito nas redes sociais em um domingo. Na mensagem, ela contou que eles decidiram encerrar a união. "Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Poucos dias depois, ela voltou às redes sociais para contar que eles reataram o casamento e ainda se amam. "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela.