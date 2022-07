Festa ao ar livre celebra união em Gramado

Troca de votos entre Marianne Bernardi e Leonardo Petry conta com 200 convidados

Redação Publicado em 20/07/2022, às 13h00

O casamento da advogada Marianne Bernardi de Oliveira e do médico Leonardo Petry Barcelos Santos, chamou a atenção da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, na segunda metade de junho deste ano. O local escolhido foi a típica casa italiana, Caza Wilfrido, onde os noivos receberam os seus 200 convidados. Entre eles, os empresários Marcial e Fabiana Conte.

A estilista Roberta Moura arrancou suspiros com a criação do vestido da noiva, cheio de personalidade. Para embalar a noite, banda Mais Amor e o Funkeiro Jean Paul cuidaram da parte musical, lançando os clássicos de 20 anos de sucesso. Finalizando as 13 horas de festa, tivemos o DJ Thiago Matthias e o saxofonista Mateus Cimioni. A celebração se deu ao ar livre, em pleno inverno gaúcho, sendo organizada de forma impecável pela cerimonialista Bettina Becker, da NB Eventos.