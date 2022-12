Fátima Bernardes aproveita ceia em família e divulga fotos com Túlio e os trigêmeos

A apresentadora Fátima Bernardes apareceu em suas redes com seu namorado, Túlio Gadelha, e os trigêmeos

Fátima Bernardes (60) surgiu neste domingo de Natal, 25, com imagens de sua comemoração da véspera de feriado em família. A famosa divulgou em seu Instagram duas imagens, uma da família completa, e outra com os trigêmeos e com seu namorado, Túlio Gadelha (35).

A famosa aparece na foto abraçada com o namorado e os três filhos, Laura, Beatriz e Vinícius, de 25 anos. Na legenda da publicação, ela deixou uma mensagem de carinho: "Feliz Natal! Com mais amor e compaixão para todos". E seus seguidores encheram os comentários com elogios e mensagens de amor: "Muito amados!", "Ai, quanta gente amada", "Que lindossss!!!! Feliz Natal!!!!", "Queridos!".

Fátima chamou atenção pela escolha de look também. A famosa apostou em um vestido longo, com caimento reto e largo, estampado em uma padronagem listrada branca e vermelha, ela ainda deixou os cabelos soltos e apostou em uma maquiagem mais leve, ficou linda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

De branco, Fátima Bernardes deixa a perna de fora em look para dia especial do namorado

Não é a primeira vez que a famosa arrasa no look, no último dia 20, Fátima surgiu com um visual lindo para acompanhar a diplomação de seu namorado, Túlio Gadelha! A famosa foi prestigiar o dia importante para o amado e, na ocasião, apostou em um conjunto de top no estilo cropped no modelo regata, com detalhes "rendados" na barra, combinado a uma saia de babados, com uma fenda na altura do joelho. O look usado foi ainda escolhido inteiro em um tom off white, que ficou moderno e chamativo!

Na legenda da publicação a famosa deixou um texto parabenizando o amado por este grande passo: "Hoje @tulio.gadelha foi diplomado para mais um mandato depois de quase dobrar sua votação anterior. Como é bom vê-lo realizando sonhos e recebendo tanto carinho de seus conterrâneos e da família que se reuniu para participar desse momento."