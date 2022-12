De branco, Fátima Bernardes deixa a perna de fora em look para dia especial do namorado

Fátima Bernardes escolhe look elegante e com fenda na perna para acompanhar a diplomação do namorado, Túlio Gadelha, como deputado

A apresentadora Fátima Bernardes fez questão de prestigiar um dia especial na vida do seu namorado, o político Túlio Gadelha, na última segunda-feira, 20. Ela foi acompanhar a cerimônia de diplomação dele como deputado federal de Pernambuco. Para a ocasião, a estrela escolheu um conjunto de top cropped e saia com babados e uma fenda na perna.

O modelito destacou a beleza de Fátima e também o seu bronzeado perfeito, além de mostrar a perna torneada da musa. Nas redes sociais, ela homenageou o amado ao compartilhar as fotos dos bastidores do evento político e declarou a sua admiração por ele.

“Hoje Túlio Gadelha foi diplomado para mais um mandato depois de quase dobrar sua votação anterior. Como é bom vê-lo realizando sonhos e recebendo tanto carinho de seus conterrâneos e da família que se reuniu para participar desse momento”, disse ela. Ao ver a declaração dela, ele respondeu nos comentários: “Foi lindo. Mais ainda porque você estava aqui”.

Atualmente, Fátima Bernardes está no comando do programa The Voice Brasil, da Globo, que é exibido de terça e quinta-feira nas noites da emissora. A atração já está na reta final e vai definir um vencedor na próxima semana. Antes disso, a apresentadora passou o bastão do programa Encontro para a colega Patrícia Poeta (46).

Fátima Bernardes relembra a descoberta do câncer

Em um post nas redes sociais, a apresentadora Fátima Bernardes desabafou ao relembrar a notícia de que estava com câncer no útero. A comunicadora precisou realizar uma cirurgia às pressas para retirar o tumor e está livre da doença.

"Há dois anos, exatamente no dia 2 de dezembro, eu saí do palco do Encontro para o consultório da minha médica onde recebi o diagnóstico mais difícil da vida: um câncer de endométrio. Dois anos depois, muita coisa aconteceu e eu estou aqui: feliz, curada, fazendo o que amo. Muito obrigada por todo carinho, por todas as orações que têm me acompanhado por tantos anos", escreveu a jornalista.