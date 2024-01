Ex-BBB Isabella Cecchi faz festa luxuosa no aniversário da filha, Beatriz

A ex-BBB Isabella Cecchi comemorou o aniversário de um ano da filha, Beatriz, com festa luxuosa. Veja as fotos

A ex-BBB Isabella Cecchi comemorou o aniversário de um ano de sua filha, Beatriz, fruto do casamento com Pedro Orduña, na tarde deste domingo, 21. Ela reuniu sua família e os amigos em um buffet no bairro de Moema, em São Paulo, para celebrar a vida da herdeira em grande estilo.

A festa contou com decoração luxuosa com o tema das princesas da Disney. Inclusive, o bolo foi feito em formato de castelo e a área dos doces contou com itens personalizados e na cor rosa.

A aniversariante surgiu radiante com um vestido rosa com recorte de coração nas costas. Enquanto isso, a mamãe coruja usou um vestido combinando e também rosa.

O dia do aniversário da menina foi há duas semanas e Isabella fez questão de marcar a data com um depoimento nas redes sociais para homenagear a filha. "1 aninho da minha princesa. Filha, você chegou inundando minha vida de um sentimento avassalador, um amor que chega a doer, algo indescritível: ser mãe é dessas coisas que não se colocam em palavras mesmo. Minha vida faz sentido pela sua existência e tenho certeza que nasci para te fazer nascer. Só peço a Deus que te abençoe cada dia mais e mais, que vocês cresça iluminada e guiada pelo Espírito Santo", disse ela.

E completou: "Mamãe é a sua maior fã e estará para sempre ao seu lado. Te amo infinitamente, minha princesinha, minha vida, minha do Lacinho. Viva BIAAAA. Vamos comemorar do jeito que você amaa!!!".

Fotos: Leo Franco / AgNews

Os primeiros passos da Beatriz

A ex-BBB Isabella Cecchi dividiu um momento muito especial com seus seguidores das redes sociais. É que sua filha, Beatriz, de 10 meses, fruto do seu casamento com o advogado Pedro Orduña, deu os primeiros passos.

No feed do Instagram, a ex-participante do BBB 19, da TV Globo, postou um vídeo em que aparece sentada no chão da sala segurando a filha em pé. Ela, então, solta a bebê, que dá alguns passinhos em direção ao papai, que está sentado do outro lado. Depois, Bia volta andando para a mamãe.

Ao dividir a conquista da herdeira com os seguidores, a estudante de medicina não escondeu a emoção. "A Bia andou! E a mãe besta aqui já fica toda emocionada", confessou a influenciadora digital na legenda da publicação.