Ex-BBB Isabella Cecchi se emociona ao mostrar os primeiros passos da filha

A ex-BBB Isabella Cecchi encantou os seguidores das redes sociais ao postar o vídeo dos primeiros passos da filha, Beatriz, de 10 meses

A ex-BBB Isabella Cecchi dividiu um momento muito especial com seus seguidores das redes sociais nesta segunda-feira. É que sua filha, Beatriz, de 10 meses, fruto do seu casamento com o advogado Pedro Orduña, deu os primeiros passos.

No feed do Instagram, a ex-participante do BBB 19, da TV Globo, postou um vídeo em que aparece sentada no chão da sala segurando a filha em pé. Ela, então, solta a bebê, que dá alguns passinhos em direção ao papai, que está sentado do outro lado. Depois, Bia volta andando para a mamãe.

Ao dividir a conquista da herdeira com os seguidores, a estudante de medicina não escondeu a emoção. "A Bia andou! E a mãe besta aqui já fica toda emocionada", confessou a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o vídeo. "Que emoção", disse uma internauta. "Que coisa mais linda e emocionante", escreveu outra. "Agora ninguém segura mais a Bia, a independência chegou. Prepare-se", alertou uma fã. "Beatriz, você nasceu ontem! Que história é essa?", brincou o papai.

Confira o vídeo:

Vale lembrar que Bia completou 10 meses de vida no dia 3 de novembro, e para comemorar a data especial, Isabella comemorou a data especial com uma festa com o tema do filme 'Toy Story'.

Ao mostrar a herdeira fantasiada como a personagem Jessie, e também a decoração da festinha, a ex-BBB se declarou. "10 meses da nossa Bia. O tempo voa!! Viva você, viva o amor da minha vida. Mainha te ama infinitamente, filha, Beatriz", disse a mamãe coruja.

Isabella e Pedro se casaram em dezembro de 2021. A cerimônia foi realizada na praia de Pirambuzios, em Natal, Rio Grande do Norte, e recebeu cerca de 200 convidados, entre eles, amigos do BBB19.