Ex-apresentadora infantil, Mariane se casa aos 50 anos com amor da adolescência: "Especial"

Mariane se casa aos 50 anos com amor da adolescência; ela subiu ao altar com vestido branco e realizou um sonho

A ex-apresentadora infantil Mariane Dombrova publicou nesta quinta-feira, 24, as primeiras fotos e vídeos de seu casamento. É que ela subiu ao altar há alguns dias com o produtor musical Eudes Freitas, com quem viveu um romance ainda na adolescência.

Anos depois, os dois se reencontraram, se reapaixonaram e oficializaram a união em uma cerimônia como manda o figurino. Aos 50 anos, ela subiu ao altar de branco e com um vestido encantador do tipo princesa.

"Foi uma noite linda, incrível e cheia de amor. Reencontrei pessoas queridas e participei de um momento muito especial. Eudes, você é muito especial por tudo que tem feito na vida da minha amiga. Mariane merece toda felicidade do mundo", declarou ela.

Na semana passada, Mariane Dombrova revelou que o casamento foi marcado por um momento triste. É que ela perdeu o irmão no dia em que subiu ao altar. Em um desabafo nas redes sociais, ela prestou uma tocante homenagem e tranquilizou os fãs sobre a situação."Meus queridos amigos, na verdade, não sei nem como dizer o que está no meu coração. Sexta, me casei. Estava celebrando a vida enquanto meu irmão Cristiano Dombrova se despedia dela".

Quem foi Cristiano Dombrova

A apresentadora disse que conseguiu se despedir do irmão no velório que aconteceu no dia seguinte. Apesar de não ter revelado a causa da morte, ela disse que o irmão lutava contra complicações de uma doença neurológica.

Cristiano Dombrova trabalhava nos bastidores da televisão. Ele trabalhou como editor de imagens do Jornal Hoje, da TV Globo. Sandra Annenberg, Evaristo Costa e Glenda Kozlowski lamentaram a morte do profissional nas redes sociais - ele era muito querido pelos colegas de trabalho.