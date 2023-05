Em sua mansão, Daniela Albuquerque dá festão para filha mais velha

Primogênita de Daniela Albuquerque celebra 11 anos com festa luxuosa; veja as fotos

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) comemorou o aniversário de 11 anos de sua filha mais velha, Alice, nos últimos dias. Em um espaço da mansão onde vive com o marido, Amilcare Dallevo Jr. (65), a família celebrou o momento especial em grande estilo.

Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos do festão e impressionou com os detalhes. Além de exibir os bastidores da herdeira se produzindo para o grande evento, a famosa revelou como foi decorado o ambiente.

Com o tema de girassol, a festa da filha de Daniela Albuquerque e Amilcare foi toda montada com cores claras em balões, painéis e em flores amarelas.

Para seu grande dia, Alice apostou em um vestido branco delicado e com girassóis na barra. Já a mãe brilhou no evento com um modelo rosa pink, aberto nas costas e com laço.

No último ano, a jornalista fez uma festa do pijama para o aniversário de Alice. A herdeira mais nova. Antonella, também ganhou um grande evento para seu dia.

Veja as fotos da festa da filha de Daniela Albuquerque:

