Em Dubai, Sabrina Petraglia comemora aniversário do filho caçula com festão

Léo, o filho caçula da atriz Sabrina Petraglia, completou dois aninhos, e ganhou um festão para comemorar a data especial

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Léo. O menino, fruto de seu casamento com o Ramón Velázquez, completou dois aninhos nesta quarta-feira, 10, e ganhou um festão.

No feed do Instagram, a atriz, que está morando em Dubai com a família, mostrou as fotos da festa, que contou com uma piscina de bolinhas para divertir o aniversariante e os amiguinhos. Ela também mostrou o aniversariante apagando as velinhas com os irmãos mais velhos, Gael, de quatro anos, e Maya, de três.

Ao dividir os registros, a mamãe se derreteu: "Hoje, foi o dia celebrar os 2 anos de vida do meu pequeno Léo. Ah Léo… que bom que eu tive você! O meu terceiro, meu último bebê que já está se tornando um menino. Rápido demais, mas intensos foram esses 2 anos", começou.

"A chegada de Léo representou pra mim aquela gota que fez a felicidade transbordar. O bebê mais gostoso! Desde o nascimento, já preenchia todo o meu abraço. Nunca senti Léo pequeno porque, mesmo pequeno, ele sempre foi grande no tamanho, no charme, no carisma, na concentração e na criatividade. Quanta inteligência! Especial. Não tem outra palavra pra esse menino iluminado. O mundo ganhou outra cor, outro sabor quando, há exatos 2 anos, ele chegou", acrescentou a atriz.

Depois, Sabrina falou sobre a celebração. "Passamos aqui em Dubai um dia delicioso. Chamei todos os amigos que brincam com ele todos os dias no parquinho e alguns amigos do Gael e da Maya. O papai cozinhou e @janadesignevents, em 3 dias, produziu essa decoração impecável e grandiosa. E aí estão alguns retratos lindos que a @pattimoraisphoto acabou de me mandar. Quanta felicidade! Saúde, meu pequeno gigante, Léo. Sua família te ama muito", completou a postagem.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Sabrina Petraglia divide clique fofo com a filha, Maya

Sabrina Petraglia explodiu o fofurêmetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Maya, de três anos, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

Ao surgir agarradinha com a herdeira, a atriz, que está morando em Dubai com a família, mostrou que a menina ganhou um certificado após concluir uma etapa do balé. Ela também postou um vídeo de uma das aulas da filha "Minha estrela, minha bailarina Maya", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação. Confira!