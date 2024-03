Sabrina Petraglia divide clique fofo com a filha, Maya: "Minha estrela"

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que a filha, Maya, ganhou um certificado das aulas de balé

Sabrina Petraglia explodiu o fofurêmetro das redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Maya, de três anos, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

Ao surgir agarradinha com a herdeira, a atriz, que está morando em Dubai com a família, mostrou que a menina ganhou um certificado após concluir uma etapa do balé. Ela também postou um vídeo de uma das aulas da filha "Minha estrela, minha bailarina Maya", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

O clique encantou os seguidores de Sabrina, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda. Parabéns, princesa", disse uma seguidora. "Fofura", escreveu outra. "Linda demais", falou uma fã. "Linda Maya!! Parabéns, pequena estrelinha. Que Deus te abençoe", comentou mais uma.

Além de Maya, Sabrina e Ramón também são pais de Gael, de 4 anos, e Léo, que fará dois anos em abril.

