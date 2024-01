Ao lado da família, Sabrina Petraglia comemora aniversário do marido

Morando em Dubai, a atriz Sabrina Petraglia mostrou a família reunida para comemorar mais um ano de vida do marido, Ramón Velázquez

Neste domingo, 28, Sabrina Petraglia usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o seu marido, Ramón Velázquez, que completou mais um ano de vida.

Em seu perfil no Instagram, a atriz, que está morando em Dubai, postou alguns cliques com o amado e os três filhos Gael, de 4 anos, Maya, de 3, e Léo, de 1, curtindo o dia na piscina, e fez uma linda declaração para o aniversariante.

"Um pouco do aniversário do Papai. Ramón, meu grande parceiro, te desejo muita saúde e que todos os seus sonhos continuem se realizando nessa velocidade surpreendente. Jovem, brilhante, maduro e lindo em todos os sentidos", começou.

"Ramón não titubeia e sabe exatamente o que quer. Você é certeza, firmeza, é autoestima, gentileza, inteligência, sabedoria e otimismo nas alturas! Como eu te admiro… como você me ensina… OBRIGADA. Ainda quero te fazer muito feliz, saiba disso! Amo você… e é pra sempre", finalizou.

Ensaio fotográfico no deserto

Sabrina Petraglia realizou um ensaio fotográfico em Dubai, onde está morando com sua família desde janeiro do ano passado. Ao dividir no Instagram as fotos em que aparece deslumbrante enquanto realiza várias poses, a atriz falou sobre mudança radical que realizou.

"Nunca pensei que um dia o deserto seria a minha casa. Vivia perto da minha família, no lugar onde nasci, com uma carreira consolidada; a vida como eu gostaria que fosse. Em janeiro desse ano, me permiti mudar. Essa foi uma, dentre tantas mudanças radicais na minha vida [...] Chegando aqui, me senti um grãozinho de areia em meio a esse deserto imenso e desconhecido, e o desconhecido é sempre tão assustador, não é? Hoje, entendo que o desconhecido pode ser sim, muito assustador, mas também lugar de crescimento e superação!", disse ela em um trecho da publicação. Confira as fotos!