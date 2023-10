Sabrina Petraglia surge deslumbrante em ensaio fotográfico no deserto

A atriz Sabrina Petraglia dividiu as fotos do ensaio fotográfico e refletiu sobre sua mudança para Dubai

Sabrina Petragliarealizou um ensaio fotográfico em Dubai, onde está morando com sua família desde janeiro deste ano. Ao dividir no Instagram as fotos em que aparece deslumbrante enquanto realiza várias poses, a atriz falou sobre mudança radical que realizou.

"Nunca pensei que um dia o deserto seria a minha casa. Vivia perto da minha família, no lugar onde nasci, com uma carreira consolidada; a vida como eu gostaria que fosse. Em janeiro desse ano, me permiti mudar. Essa foi uma, dentre tantas mudanças radicais na minha vida, como quando decidi deixar minha carreira de jornalista e radialista pra me tornar atriz; quando decidi ser mãe - e já tinha decidido que não seria; quando decidi ser mãe não só de 1 como de 2 e depois de 3!", disse ela.

Em seguida, a mãe de Gael, de 4 anos, Maya, de 2, e Léo, de 1, fruto de seu casamento com Ramón Velázquez, falou sobre como se sentiu ao mudar de país. "Chegando aqui, me senti um grãozinho de areia em meio a esse deserto imenso e desconhecido, e o desconhecido é sempre tão assustador, não é? Hoje, entendo que o desconhecido pode ser sim, muito assustador, mas também lugar de crescimento e superação."

Por fim, ela deixou uma mensagem. "Não se intimide com o “deserto” que possa se apresentar a sua frente! Encare-o de peito aberto, gentileza consigo mesmo e coragem. Se permita mudar! Conhecer novos mundos dentro e fora de você. As surpresas, os grandes e pequenos momentos que você irá colecionar, fazem essa jornada valer muito a pena! Viva intensamente, vivamente! O melhor está por vir!", completou a postagem.

Confira as fotos:

Viagem romântica com o marido

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para postar algumas fotos curtindo as férias ao lado do marido, Ramón Velázquez. Após passar alguns dias em Portugal, a atriz e o amado foram para a Espanha. Ao surgir sorridente com o marido enquanto turista pelo local, a artista aproveitou para falar sobre o período de descanso sem os três filhos.

"Passando pra mostrar o semblante fresco, descansado e feliz dessa mamãe aqui. Acho que essa foi a primeira vez que consegui relaxar de verdade longe das crianças. Desde que me tornei mãe, a tensão me tomou. Eu amo ser mãe, a maternidade me despertou muito sentimentos incríveis, mas vivo em um estado de alerta constante. Tenho dificuldade de conseguir, de me permitir descansar [...]", contou ela em um trecho da postagem. Confira a publicação!