Eliana exibe foto inédita da filha caçula, Manuela, de 6 anos: 'Milagrinho'

Filha caçula de Eliana faz 6 anos de vida e ganha homenagem especial da mãe coruja

A apresentadora Eliana está em festa neste domingo, 10, ao comemorar o aniversário de 6 anos da filha caçula, Manuella, fruto do casamento com o diretor Adriano Ricco. A estrela fez uma homenagem especial da herdeira em um post no Instagram e compartilhou uma foto inédita da filha para mostrar o quanto ela já cresceu.

Na imagem, a garotinha apareceu se divertindo nas pedras ao lado de uma lagoa com look fresquinho. Na legenda, a comunicadora se declarou para a herdeira.

"Manu, minha filha, obrigada por ter nos escolhido. Desde que você chegou aprendo mais com sua presença, personalidade, determinação, coragem e seu amor. Parabéns meu milagrinho, que Deus abençoe grandemente seus passos, sua vida com muita saude. Seja feliz meu anjo. Viva!", disse ela.

Vale lembrar que Eliana teve um final de semana agitado. Antes de comemorar o aniversário da filha, ela curtiu uma noitada com o marido. Eliana e Adriano foram flagrados curtindo um festival de música em São Paulo na noite de sábado, 9, com looks pretos e estilosos. Veja as fotos do casal aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana reflete sobre a chegada dos 50 anos

Eliana completou 50 anos de vida em 2022 e refletiu sobre o passar dos anos. Em entrevista na Revista CARAS, ela disse: "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando".

Então, Eliana contou o que espera para o futuro. "A minha energia continua vibrando para a realização de sonhos, de novos projetos. Eu amo desafios! Neste ano eu fiz o Ideias à Venda, projeto na Netflix que foi fantástico! Então quero estar no streaming, quem sabe pensar em um projeto para os meus mais de 30 milhões de seguidores, e sem deixar a televisão, que é minha paixão. Eu tenho energia de sobra, maturidade e desejo de fazer muitas coisas nesses próximos anos que estão por vir. A única coisa que eu peço mesmo é saúde. Porque se eu tiver saúde, eu vou voar!", finalizou.