Elenco de Pantanal se reúne na casa do ator Murilo Benício

Intérprete do Tenório em Pantanal, Murilo Benício faz festa privada para o elenco da novela no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 11h49

O ator Murilo Benício foi o anfitrião de uma festa do elenco da novela Pantanal, da Globo, na noite do último sábado, 17. Ele abriu as portas de sua casa para celebrar o sucesso da novela, que chegará ao capítulo 100 na próxima semana de exibição.

O elenco marcou presença na casa dele e posou para os paparazzi na porta do local. Entre os presentes estavam Dira Paes, Bella Campos, Guito, Marcos Palmeira, Lucas Leto e mais artistas da trama.

Vale lembrar que o ator Murilo Benício também comemorou 51 anos de vida na semana passada, no dia 13 de julho.

Confira as fotos dos convidados da festa com o elenco de Pantanal: