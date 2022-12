Elaine Mickely mostra festa de aniversário emocionante do filho: ''Que noite linda''

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, encantou ao mostrar detalhes da festa de aniversário do herdeiro em sua mansão

A esposa de César Filho (62), Elaine Mickely (42), encantou ao mostrar os registros da festa de aniversário do filho, Luigi César (19). Nesta quinta-feira, 08, a famosa exibiu os detalhes da comemoração e emocionou ao publicar os vídeos do momento.

Durante os parabéns do evento, o herdeiro do apresentador da Record TV recebeu várias homenagens cheias de amor. Além de Elaine Mickely, que se declarou para o garoto, a irmã, Luma César (22), e a namorada dele também fizeram um discurso para ele.

Diante da mesa do bolo, cheia de balões azuis, vários doces e um bolo, a família fez as declarações e tirou os cliques. "Que noite linda e emocionante meu filho @luigii.cesar! Essas palavras são o mínimo que você merece! Parabéns por ser esse jovem tão diferenciado e especial! Obrigada Jesus pela vida do Luigi, o nosso príncipe do Senhor! Querido @danielberg gratidão por fazer parte desse momento inesquecível!", disse a atriz na legenda da publicação.

Ainda nesta quarta-feira, 07, Elaine Mickely compartilhou fotos encantadoras com Luigi César para comemorar seu aniversário de 19 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Esposa de César Filho mostra primeira viagem com nora e genro

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, compartilhou novas fotos de sua viagem em família e chamou a atenção ao apresentar sua nora e seu genro.

Ao lado do marido e dos filhos, Luma César e Luigi César, e de seus respectivos namorados, a atriz surgiu radiante aproveitando a folga com seus amados em um resort na praia.

"Família… Meu maior patrimônio! Gratidão Deus por esse presente! Não precisa ter o mesmo sangue, basta sentir o mesmo amor. Amo vocês meu genro @edbeccle e minha nora @juliasaraivavieira! Delícia nossa primeira viagem todos juntinho!", disse Elaine sobre o momento especial com os eleitos de seus herdeiros.

