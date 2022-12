Elaine Mickely celebra aniversário do filho e se emociona: ''Mexe com meu coração''

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, fez homenagem de aniversário para o herdeiro e se emocionou ao falar dele

A família do apresentador César Filho (62) está em festa nesta quarta-feira, 07. Na rede social, a esposa do comunicador, Elaine Mickely (42), compartilhou fotos com o filho mais novo, Luigi César, e celebrou o aniversário de 19 anos do herdeiro.

Com várias fotos agarrada ao jovem, a atriz surgiu radiante e se emocionou ao fazer uma homenagem para ele, falando toda a admiração que sente pelo que se tornou.

"Você tem ideia da grandiosidade que você é? De verdade e com sinceridade tudo que eu poderia escrever hoje não seria possível expressar a grandiosidade que você é pra cada um de nós", começou dizendo.



"Falar de você filho realmente mexe com o meu coração, chega a doer, me emociona e até me faltam palavras, ou melhor, palavras nunca serão o suficiente p expressar 1/3 da doçura desse menino de ouro, menino gigante… Mas não é gigante de corpo físico não…. É de coração, de alma, de espírito, de generosidade, de ousadia, de coragem, de atitude, de humildade, de amor, de sensibilidade, de bom senso, de perspicácia, de fé...", enalteceu a famosa.



Elaine Mickely continuou. "Que honra a nossa vermos de pertinho tudo que Deus tem feito na sua vida, filho! Que privilégio o nosso assistir e participar desse novo momento em sua vida, evoluindo tão rapidamente com o Senhor! Toda a nossa gratidão a Deus pelo que tem feito em sua vida! Que venha o novo repleto de realizações, equilíbrio, coragem, proteção, sabedoria, alegrias, sucesso e saúde!

Voe alto e brilhe muito! Obrigada meu amor por ser muito mais do que sonhamos um dia! Feliz aniversário", desejou ela.

Elaine Mickely compartilha fotos com o filho; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Esposa de César Filho mostra primeira viagem com nora e genro

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, compartilhou novas fotos de sua viagem em família e chamou a atenção ao apresentar sua nora e seu genro.

Ao lado do marido e dos filhos, Luma César (22) e Luigi César, e de seus respectivos namorados, a atriz surgiu radiante aproveitando a folga com seus amados em um resort na praia.

"Família… Meu maior patrimônio! Gratidão Deus por esse presente! Não precisa ter o mesmo sangue, basta sentir o mesmo amor. Amo vocês meu genro @edbeccle e minha nora @juliasaraivavieira! Delícia nossa primeira viagem todos juntinho!", disse Elaine sobre o momento especial com os eleitos de seus herdeiros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!