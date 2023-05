Deolane Bezerra faz festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha caçula, Valentina

Deolane Bezerra usa vestido de R$ 16 mil na festa de aniversário da filha, Valentina

A influencer e advogada Deolane Bezerra comemorou o aniversário de 7 anos da filha caçula, Valentina, com uma festa luxuosa em São Paulo. A celebração teve o tema da animação do personagem Stitch e a aniversariante usou dois looks.

Para a chegada na festa, Valentina surgiu com um vestido vermelho com detalhes em branco. Na hora do Parabéns, ela usou um vestido rosa e azul com o tema da festa. O bolo de aniversário dela também chamou a atenção ao ser todo decorado com o tema do Stitch.

Para a festa da filha, Deolane usou um vstido da grife Gucci, avaliado em R$ 16 mil. Vale lembrar que ela também é mãe de Giliard, de 18 anos, e Kayky, de 16 anos.

Presente para a filha de Deolane gera comentários

A filha de Deolane Bezerra, Valentina, ganhou um presente inusitado em seu aniversário de 7 anos. Os internautas criticaram a escolha de presente de um dos convidados da festa.

Oinfluenciador Hytalo Santos deu um telefone celular do modelo iPhone 14 Pro Max para a aniversariante. O presente custa cerca de R$ 10 mil. "Eu trouxe um presente para você, abre aí para ver se você vai gostar desse presente", diz ele no vídeo compartilhado nas redes sociais.

Só que os seguidores de Deolane Bezerra se dividiram sobre a questão e criticaram a postura do influenciador. "Celular não é presente para uma criança dessa idade", disse uma internauta. "Criança tem que ser criança, cadê as bonecas?", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "O dinheiro é dele, mas acho isso tão desnecessário".