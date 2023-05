Presente de influenciador para a filha de Deolane Bezerra gera revolta: "Desnecessário"

Presente de influenciador para a filha de Deolane rende críticas; fãs consideram inadequado para uma criança de 7 anos

O aniversário da pequena Valentina Bezerra, filha da advogada Deolane Bezerra, está gerando polêmica nas redes sociais. Dessa vez, a culpa não é da mamãe famosa, mas sim de um dos convidados da comemoração aos 7 aninhos da herdeira que rolou nesta segunda-feira (29).

Tudo começou quando o influenciador Hytalo Santos deu um presente inusitado para a pequena: um telefone celular do modelo iPhone 14 Pro Max. Como se ainda não bastasse, ele gravou o momento em que entregou o presente que custa em torno de R$ 10 mil.

A atitude do rapaz pegou os fãs de surpresa. "Eu trouxe um presente para você, abre aí para ver se você vai gostar desse presente", diz ele no vídeo compartilhado nas redes sociais.

Só que os seguidores de Deolane Bezerra se dividiram sobre a questão e criticaram a postura do influenciador . "Celular não é presente para uma criança dessa idade", disse uma internauta. "Criança tem que ser criança, cadê as bonecas?", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "O dinheiro é dele, mas acho isso tão desnecessário".

Homenagem de aniversário

No dia 29 de abril, MC Kevin completaria 25 anos, e na ocasião, Deolane fez questão de homenagear o cantor nas redes sociais. Em uma foto dos dois de mãos dadas, ela escreveu na legenda: "O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos. Te amarei eternamente! Saudades", declarou ela.

A mãe do funkeiro, Valquiria Nascimento, também lamentou a saudade do filho. "Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17:27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre", aconselhou ela nos stories na frente do túmulo cheio de flores do cantor.