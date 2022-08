Deborah Secco exibe look para festa com elenco de 'Rensga Hits!' no Rio

Atriz Deborah Secco e elenco de 'Rensga Hits!' se reúnem para festa no Rio em comemoração ao lançamento da nova série do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 07h21

A atriz Deborah Secco (42) marcou presença na festa do elenco da nova série do Globoplay, Rensga Hits, na noite de quarta-feira, 10!

A equipe da produção se reuniu no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, para comemorar a estreia em grande estilo, na semana passada. Alice Wegmann (26), que interpreta a protagonista da trama, Raíssa Medeiros, chegou acompanhada do namorado, Dudu Borges, produtor musical da trama.

Rafa Kalimann (29), que fez sua estreia como atriz na série, Fabiana Karla, Lorena Comparato, Alejandro Claveaux, Mouhamed Harfouch, Maurício Destri, Tia Má, entre outros, também estiveram no evento.

Para a ocasião, Deborah Secco optou por um look ousado que deixou sua barriga sarada à mostra. A famosa apostou em calça jeans e um top brilhante. "E hoje é dia de festa!!! Vem RENSGA HITS!!! Vem Marlene!!!", escreveu a artista na legenda.

Alice celebrou o sucesso de Rensga Hits, que conta a história de uma jovem do interior que descobre traição do ex-noivo e o abandona no altar, seguindo o sonho de viver de música em Goiânia.

"Eu nunca vi um texto igual a esse. Tão popular, tão próximo do povo, tão fácil de você se identificar com todos os personagens. É muito raro isso acontecer. Você ler um texto e acreditar tanto na história. Apesar de ser uma comédia, não é uma comédia boba, tem sua profundidade, tem sua densidade nas cenas", disse ao Gshow.

Na série, a atriz dá voz para o hit Desatola, Bandida. "Está tocando 'Desatola' na rádio. Eu chorei quando me mandaram", declarou ela.

Alice Wegmann comenta sobre se lançar na música

Alice Wegmann disse que não pretende se lançar no cenário musical antes de muito estudo e ressaltou sua admiração por Caetano Veloso (80) e grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil (80), Maria Bethânia (76), Djavan (73), Gal Costa (76), Chico Buarque (78), Jorge Ben Jor (83), Milton Nascimento (79) e Elis Regina (1945-1982).

"A música tem pra mim a importância de todos os dias. Caetano, Gil, Djavan, Gal, Bethânia, Chico, Jorge Ben, Elis e Bituca (Milton Nascimento) pra mim são soberanos. Não passo um dia da minha vida sem ouvir ou cantar qualquer música deles. A música brasileira sem dúvidas é o que mais me toca, porque fala do meu país, das minhas origens, de onde eu vim. Entendo e conheço o Brasil através de sua música", começou escrevendo. "Em #RensgaHits, Raíssa me trouxe a oportunidade de cantar… eu, que sempre tive medo, que sempre fui tímida com o violão, vejo e admiro tanto essas pessoas que me dá um pavor de estragar qualquer canção. Honro e respeito muito os nossos artistas e não tenho uma ambição de me lançar no meio sem antes estudar muito".

