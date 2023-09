Com a namorada, filho de Faustão celebra casamento de Ronaldo

Na Espanha, filho de Faustão celebra casamento de Ronaldo na companhia de sua namorada, a modelo Schynaider Moura

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25, em Ibiza, na Espanha. Ao lado da namorada, a modelo Schynaider Moura, o apresentador, que terá um novo programa na Band, comemorou a união dos amigos.

Em sua rede social, o herdeiro do ex-comunicador global compartilhou alguns cliques do evento luxuoso. Além de exibir os noivos radiantes após trocarem as alianças, o jovem ainda postou um clique ao lado da amada.

Schynaider Moura elegeu um vestido de festa, de modelo longo, e tom alaranjado. Já João Guilherme Silva foi com um look casual, composto por calça clara e uma camisa verde.

A apresentadora Sabrina Sato também marcou presença no casamento. Para a ocasião, ela elegeu um vestido nada discreto, mas comportado de cerda de R$ 56 mil. É bom lembrar que a modelo e João se conheceram em um leilão de Ronaldo apresentado por Sabrina Sato.

Ronaldo inicia casamento de 3 dias com Celina Locks

O empresário Ronaldo Nazário se casou oficialmente com Celina Locks, em Ibiza, tradicional balneário na Espanha. Os dois realizaram nesta segunda-feira, 25, o primeiro dos três dias de festa para comemorar a união.

"Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações", disse ela ao compartilhar fotos da cerimônia. Nas primeiras imagens, a bela surge com um vestido diferente com aplicações em prata e um grande decote.

Nesta semana, ela também contou que escolheu uma paleta de cores só para a união - tudo será em tons de verde. Ela explicou a decisão. “O verde tem vários significados, mas resumidamente traz naturalidade, harmonia, paz e vitalidade”, disse ela.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o craque só pediu a noiva em casamento em janeiro deste ano. Ao todo, o ex-jogador e atual empresário tem quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice. Este é o quarto relacionamento sério do craque, que já se envolveu com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.