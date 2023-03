Com festa temática, Giselle Itié comemora aniversário de 3 anos do filho

A atriz Giselle Itié mostrou os detalhes da festa luxuosa do filho, Pedro Luna, que completou três anos de vida

Giselle Itié (40) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para dividir com os seguidores os detalhes da festa de aniversário do filho, Pedro Luna.

Para comemorar o aniversário de três anos do herdeiro, fruto de seu relacionamento com o ator Guilherme Winter (43), a atriz preparou uma festa luxuosa com o tema inspirado no cantor David Bowie (1947 - 2016). A decoração contou com balões coloridos, doces e bolos personalizados, e instrumentos musicais.

Já Pedro surgiu usando um macacão vermelho, uma blusa preta com detalhes brancos, botas preta, e claro, com um raio desenhado no rosto. Itié apostou em um look todo preto, com uma maquiagem mais pesada nos olhos e batom vermelho.

"Festa de 03 anos do Pedro Luna a la #DavidBowie!!! Bem-vindos ao mundo do #PPBowie. Super grata em realizar o sonho do meu pequeno com essa equipe incrível", escreveu a artista ao compartilhar as imagens no feed do Instagram.

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Giselle Itié:

Homenagem de aniversário

No dia em que Pedro Luna completou três anos de vida, Giselle usou as redes socias para prestar uma homenagem para o herdeiro. "PP Luna, você fez 03 anos de idade e eu amadureci 'un cañon' desde como compreender a existência do próximo, como educar com o verdadeiro sentido do amar e respeitar o próximo 'mesmo sendo uma criança'. É meu filho, a sociedade não respeita a existência de uma criança. Sei que estamos nesta desconstrução", começou.

"Aprendo com você que beijar, abraçar e exalar amor não é um problema - pelo menos não deveria. Aprendo que realmente dói muito ser negado só por querer estar junto. Aprendi que a raiva é um sentimento saudável. Aprendi que David Bowie além de ser um incrível artista camaleônico é um ser extremamente iluminado e com os sons fuedas (!). Sim você me apresentou Bowie. Aprendi que se eu respirar tranquilamente, você também irá respirar no mesmo ritmo. Ando aprendendo tanto que é impossível enumerar", acrescentou.

E completou a homenagem: "Com você eu me torno um ser mais profundo e sincero comigo mesma. Sou sua fã. Muitas vezes tenho muito orgulho do meu útero, de ter formado uma alma tão brilhante. De mim pra você sempre será amor. O amor verdadeiro, o amor em respeito do ser que você sentir ser. Te valorizo. Ps: Gracias Diosas que presentearam meu roqueiro desde o útero. Como podemos ver ele amou a guitarra."

Confira:

