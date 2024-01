Com festa luxuosa, Julio Rocha comemora mesversário da filha

O ator Julio Rocha mostrou os detalhes da festa temática da filha caçula, Sarah, que completou oito meses nesta sexta-feira (19)

Sarah, a filha caçula de Julio Rocha e Karoline Kleine, completou oito meses de vida nesta sexta-feira, 19, e ganhou uma festa luxuosa dos papais. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou um vídeo com os detalhes da celebração, que teve como tema o filme Frozen.

"Sarah, É emocionante ver você crescer e estar comemorando seus 8 meses! Não imaginávamos sermos tão felizes. Sinta todo nosso amor. Esse vídeo é uma pequena captura dos preciosos momentos de sua infância e dos melhores momentos da nossa família", disse ele no começo do texto.

Em seguida, Julio falou sobre a escolha do tema, que contou com a presença dos personagens do filme Anna e Olaf, e Sarah veio fantasiada de Elsa, com um lindo vestido de princesa. "O motivo de escolhermos o tema do filme Frozen para sua festa de 8 meses vai além da moda passageira, é sobre ensinar você a abraçar sua autenticidade. Queremos que você sempre reconheça seus talentos, aceite suas nuances e celebre suas peculiaridades, pois é isso que torna cada um de nós único."

"O filme destaca a importância dos laços familiares, ressaltando que o apoio mútuo é essencial. Que o amor verdadeiro transcende estereótipos e expectativas externas. Ao longo da vida, sempre incentivaremos sua autoconfiança e a busca por relacionamentos saudáveis. Mantenha seu coração aquecido e saiba que, nos momentos em que se sentir desafiada, estaremos todos ao seu lado, oferecendo nosso apoio incondicional. Com nosso amor, sua família", finalizou.

Julio e Karoline, vale lembrar, também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três.

Confira o vídeo:

Julio Rocha e Karoline Kleine se casam em Cancún

Em agosto do ano passado, o ator Julio Rocha e a veterinária Karoline Kleine se casaram em uma cerimônia intimista em Cancún. O evento aconteceu em uma praia paradisíaca, e contou com a presença dos três filhos deles, José, Eduardo e Sarah.

"Nós nos conhecemos em uma praia. Depois, fizemos um filho também em uma e descobrimos que íamos ter uma menina com o chá revelação na praia. Passamos boa parte da nossa vida com os pés na areia. Agora, se casar em um local lindo como esse não deixa de ser uma metáfora do relacionamento que temos como família", contou o ator. Confira!