Celina Locks mostra mais um dia de festa de seu casamento com Ronaldo

Em Ibiza, na Espanha, Celina Locks mostra como foi a "white party" de seu casamento com Ronaldo

Recém-casados, Celina Locks e Ronaldo continuam as comemorações de seu casamento em Ibiza, na Espanha. Nesta quarta-feira, 27, a modelo compartilhou alguns cliques da "white party", festa do branco, que fizeram com seus convidados selecionados e chamou a atenção.

Simples e elegante, a loira apareceu radiante ao lado do ex-jogador. Com um vestido branco longo e com detalhes rendados na parte superior, Celina Locks apareceu luxuosa com um colar de uma joalheria caríssima no pescoço.

"White Party! Dia de receber nossos convidados", escreveu a noiva sobre mais um de evento fora do Brasil para celebrar sua união com o empresário.

Contando com a presença de amigos famosos como Sabrina Sato, o filho de Faustão, João Guilherme Silva, e a namorada dele, Schynaider Moura, os noivos comemorarão seu casamento com três dias de festa.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o craque só pediu a noiva em casamento em janeiro deste ano. Ao todo, o ex-jogador e atual empresário tem quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice. Este é o quarto relacionamento sério do craque, que já se envolveu com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.

Veja as fotos:

